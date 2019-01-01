موعد مباراة ليفربول القادمة ضد ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي
يحل ليفربول ضيفًا ثقيلاً على ساوثامبتون في استاد سانت ماري يوم السبت القادم 17 أغسطس 2019 ميلاديًا، الموافق 16 ذو الحجة 1440 هجريًا، وذلك في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020.
سيدخل الريدز اللقاء وهم منتشون بالفوز على تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي بركلات الترجيح وحمل اللقب، وذلك بعد أيام من تحقيق الانطلاقة القوية في البريميرليج والفوز على نورويتش سيتي بالأربعة.
كانت بداية ساوثامبتون للدوري كارثية هذا الموسم، حيث خسر من بيرنلي بثلاثيةٍ نظيفة خارج قواعده، وسيكون في بداية الأسبوع أمام مهمة صعبة تتمثل في الخروج من مباراة وصيف الموسم الماضي ليفربول بنتيجة إيجابية بهدف مصالحة الجماهير، وهو ما قد يكون صعبًا خاصةً مع قوة الريدز التي أهدتهم السوبر الأوروبي رغم أنهم لم يكونوا الطرف الأفضل.
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موعد مباراة ليفربول ضد ساوثامبتون والقنوات الناقلة
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المباراة
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الملعب
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الموعد
|الحكم
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القناة الناقلة
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ساوثامبتون - ليفربول
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إستاد سانت ماري
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السبت 17 أغسطس 2019،
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أندريه مارينر
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