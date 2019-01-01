موعد مباراة ليفربول القادمة ضد إيفرتون والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد إيفرتون في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة لديربي الميرسيسايد؟

ندى الشافعي

يفتح استاد آنفيلد أبوابه لاستضافة ديربي الميرسيسايد الذي يعد من أشرس وأعنف ديربيات العالم بين ليفربول و إيفرتون يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 7 ربيع الآخر 1441 هجريًا، وذلك في إطار الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 .

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لم يخسر الريدز حتى الآن أي مباراة في البريميرليج حتى الآن، ولم يتعادلوا إلا مباراة واحدة بعد مرور 14 جولة من الدوري، وكان برايتون هو آخر ضحاياهم في الجولة الأخيرة بفوزهم عليه بهدفين لهدف، وحقق زملاء محمد صلاح خلال هذه الفترة 13 انتصار ليجمعوا بذلك 40 نقطة كاملة، ويصبح الفارق بين ليفربول وبين مانشستر سيتي بطل النسخة السابقة ووصيف النسخة الحالية 11 نقطة.

لاي قدم إيفرتون موسم جيد في الدوري الإنجليزي ، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة جمعهم من 4 انتصارات وتعادلين، وبعد مرور 14 جولة لم ينجح التوفيز في جمع إلا 14 نقطة فقط، ليصبح بذلك قريب جدًا من مراكز الهبوط الثلاثة، فالفارق بينه وبين ساوثامبتون صاحب المركز الثامن عشر هو نقطتين فقط.

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موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة