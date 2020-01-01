موعد مباراة ليفربول وأياكس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد أياكس في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يلتقي نادي ليفربول الإنجليزي مع نادي أياكس الهولندي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، ويستضيف المباراة الفريق الهولندي على ملعب أمستردام أرينا، يوم الأربعاء الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الريدز بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، كانت آخر مبارياته في الدوري في الموسم الجديد أمام نادي إيفرتون صاحب المركز الأول في الجدول حتى الآن برصيد ١٣ نقطة، وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين بنتيجة ٢-٢، المباراة التي أصيب فيها اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك في الركبة وأعلن النادي عن حاجته إلى إجراء جراحة بعدما تعرض لتدخل عنيف مع جوردان بيكفورد حارس إيفرتون.

وكان الريدز غادر بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من دور ال١٦ بعد أن تلقى هزيمة أمام الفريق الإسباني أتليتكو مدريد بنتيجة إجمالية ٤-٢، ويأمل الفريق تحقيق نتائج أفضل هذا الموسم والتأهل للأدوار النهائية والمنافسة على البطولة التي توج بطلاً لها ٦ مرات في تاريخه.

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نادي أياكس أمستردام الهولندي هو أيضاً بطل الدوري الهولندي للموسم الماضي، ويحتل المركز الثاني في الترتيب في الموسم الجديد بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الأول، ويعد فريق قوي ومنافس شرس يسعى للتأهل والمنافسة على اللقب الذي تمكن من الفوز به ٤ مرات في تاريخه، ويُذكر أن آخر لقاء جمع بين الفريقين في دوري الأبطال كان في موسم ١٩٦٦-١٩٦٧ وانتهى بفوز الفريق الهولندي بنتيجة إجمالية ٧-٣ وتسبب في خروج الفريق الإنجليزي من دور ال ١٦.

ما هي إصابة فان دايك؟ وهل يغيب عن مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا؟

الآن سنتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وأياكس في دوري أبطال أوروبا، القنوات الناقلة وأكثر...

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد أياكس؟

موعد مباراة ليفربول ضد أياكس في دوري ابطال أوروبا هو يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020، الموافق 4 ربيع الأول 1442 هجريًا، وسيقام في ملعب يوهان كرويف أرينا.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأياكس؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة مباراة ليفربول وأياكس عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أياكس - ليفربول الأربعاء 21 أكتوبر 2020،

4 ربيع الأول 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 يوهان كرويف أرينا

التشكيل المتوقع لأياكس

لا توجد غيابات بسبب الإصابة أو الإيقاف في صفوف نادي أياكس قبل مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وسيكون الفريق مكتمل الصفوف.

Finish the sentence 😏

↳ 𝗧𝗮𝗱𝗶𝗰 𝗼𝗻 _________ #ajahee — AFC (@AFCAjax) October 18, 2020

سيبدأ تين هاج بأونانا في حراسة المرمى، تاجليافيكو وبليند ومادورو ومزراوي في الدفاع، ألفاريز وبروميس وجرافينبيرش في الوسط، تاديتش ولبيض وأنتوني في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

أندريه أونانا

نيكولاس تاجليافيكو - دالي بليند - يورين مادورو - نصير مزراوي

إدسون ألفاريز - كوينسي بروميس - ريان جرافينبيرش

دوشان تاديتش - زكريا لبيض - أنتوني

التشكيل المتوقع لليفربول

أبرز غيابات ليفربول هو فيرجيل فان دايك الذي تعرض لإصابة في مباراة إيفرتون الأخيرة قد تنهي موسمه، ويغيب أيضًا تياجو ونابي كيتا وأليسون وتشامبرلين للإصابة.

سيخضع فيرجيل فان ديك لعملية جراحية بسبب إصابة الركبة التي تعرض لها خلال التعادل 2-2 يوم السبت مع إيفرتون.



بعد الجراحة، سيبدأ فان دايك برنامج إعادة التأهيل ليتمكن من الوصول إلى كامل لياقته البدنية في أسرع وقت ممكن.



ستعود أقوى يا @VirgilvDijk 💪 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 18, 2020

سيبدأ كلوب بأدريان في حراسة المرمى، روبرتسون وماتيب وجوميز وأرنولد في الدفاع، فينالدوم وفابينيو وهندرسون في الوسط، صلاح وماني وفيرمينو في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

أدريان

أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

جيورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح