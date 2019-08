موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب آنفيلد أبوابه لاستضافة مباراة قوية تجمع بين ليفربول وآرسنال يوم السبت القادم 24 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 23 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حقق الريدز فوزه الثاني بعد تغلبه على فريق ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانت ماري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثاني من البريميرليج، وبهذا الانتصار يرفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط يحتل بهم الفريق صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن الجانرز صاحب المركز الثاني . يدخل رفقاء محمد صلاح هذا اللقاء من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة الدوري

إيمري: سيبايوس رائع وبدايتنا أفضل من الموسم الماضي

سيفتقد الريدز في مباراته امام آرسنال فى الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الحارس البرازيلي أليسون بسبب الإصابة، و لن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

