تعرف على موعد مباراة قطر والكويت في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يطمح منتخب قطر في إثبات تفوقه بمجموعته في تصفيات كأس العالم 2026 حين يواجه منتخب الكويت على ملعب جاسم بن حمد.

قطر حققت انتصارين على كل من الهند وأفغانستان وتسعى للفوز على الكويت لتحقيق العلامة الكاملة بتسع نقاط من 3 مباريات.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة قطر ضد الكويت في تصفيات كأس العالم 2026.

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جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب الإمارات في تصفيات كأس العالم 2026

ما موعد مباراة قطر والكويت في تصفيات كأس العالم 2026؟

تقام مباراة قطر والكويت في تصفيات كأس العالم 2026 يوم الخميس 21 مارس 2024. على ملعب جاسم بن حمد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:30 بتوقيت السعودية وقطر، 22:30 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر والكويت في تصفيات كأس العالم 2026؟

تذاع مباريات المنتخب القطري في تصفيات كأس العالم 2026 على شبكة قنوات الكاس الرياضية.. وكذلك سيتم بث مباراة قطر والكويت عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق قطر - الكويت الخميس 21 مارس 2024

22:30 الإمارات، 21:30 السعودية وقطر والكويت الكاس 1

beIN Sports HD 1 جاسم بن حمد أحمد الطيب

حسن العيدروس

التشكيل المتوقع لقطر أمام الكويت في تصفيات كأس العالم 2026

من المتوقع أن يدخل المدرب باولو بينتو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 3-4-3

حراسة المرمى مشعل برشم خط الدفاع لوكاس مينديش – بسام الراوي – همام الأمين خط الوسط عبد العزيز حاتم – جاسم جابر – أحمد فتحي – إسماعيل محمد خط الهجوم أكرم عفيف – المعز علي – أحمد علاء

التشكيل المتوقع للكويت أمام قطر في تصفيات كأس العالم 2026

من المتوقع أن يدخل المدرب روي بينيتو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2