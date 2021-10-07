موعد مباراة قطر والبرتغال في تصفيات كأس العالم أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب قطر ضد منتخب البرتغال في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يواصل منتخب قطر مشاركته الاستثنائية في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، ويحل ضيفًا على منتخب البرتغال في مباراة قوية للغاية.

منتخب قطر يشارك في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022، وتحديدًا مع منتخبات المجموعة الأولى المؤهلة للمونديال عن القارة العجوز، لكن دون احتساب النقاط أو تأثير على المجموعة، وذلك للإعداد للمعترك العالمي المنتظر العام القادم.

كانت أول مباريات قطر في تصفيات أوروبا للمونديال ضد لوكسمبورج وفاز بهدفٍ نظيف، ثم واجه منتخب آذربيجان وفاز عليه بهدفين لهدف، ثم خسر من صربيا برباعية دون رد، وبعدها سقط أمام البرتغال بنتيجة 3-1، وأخيرًا تعادل أمام لوكسمبورج بهدف لكل منهما.

شارك منتخب قطر كذلك في الكأس الذهبية للكونكاكاف في يوليو الماضي، ونجح في الوصول لنصف النهائي قبل أن يودع البطولة من أمريكا بالخسارة بهدفٍ دون رد.

جدول مباريات منتخب قطر في تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا

وهنا نتعرف على موعد مباراة قطر والبرتغال في تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

متى مباراة منتخب قطر ضد البرتغال؟

موعد مباراة منتخب قطر ضد البرتغال هو يوم السبت 9 أكتوبر 2021، وستقام على استاد ألجارفي في البرتغال.

وستنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 10:15 مساءً بتوقيت قطر، 9:15 مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر والبرتغال؟

ستذاع مباراة قطر والبرتغال على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وستذاع على القناة الأولى beIN SPORTS HD 1.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب البرتغال - قطر السبت 9 أكتوبر 2021،

22:15 قطر، 21:15 مصر beIN SPORTS HD 1 استاد ألجارفي

التشكيل المتوقع لمنتخب قطر

🎥| جانب من فعاليات الاتحاد القطري لكرة القدم في البرتغال تزامناً مع مباراة العنابي أمام البرتغال ضمن التصفيات الأوروبية🇶🇦😍#منتخب_قطر_في_أوروبا pic.twitter.com/rGPJ8yznpy — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) October 6, 2021

التشكيل | 5-3-2

مشعل برشم

عبد الكريم حسن - بوعلام خوخي - بسام الراوي - طارق سلمان - بيدرو

حسن الهيدوس - كريم بوضيف - أكرم عفيف

المعز علي - أحمد علاء

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال

التشكيل | 4-3-3

أنتوني لوبيش

جيريرو - بيبي - روبين دياز - جواو كانسيلو

جواو بالينيا - برونو فيرنانديز - ماتيوس نونيز

رافا سيلفا - كريستيانو رونالدو - بيرناردو سيلفا

