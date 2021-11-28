موعد مباراة قطر والبحرين في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة
تنطلق الثلاثاء منافسات النسخة 12 من بطولة كأس العرب، وتعد النسخة الحالية، التي تستضيفها قطر، هي الأولى التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ومع انطلاق البطولة يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، نشهد مباراة قطر أمام البحرين، والتي تقام لحساب المجموعة الأولى.
وتعد هذه النسخة الأولى من بطولة كأس العرب التي تقام بمشاركة 16 منتخبًا تم تقسيمها على أربع مجموعات، وتضم كل مجموعة أربعة منتخبات.
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المجموعة الأولى تضم قطر، المنتخب المضيف، إلى جانب منتخبات العراق، وعمان، والبحرين.
منتخب قطر يضع بطولة كأس العرب ضمن جدول تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022، ولذلك فإنه يدخل البطولة بكامل قوامه الرئيسي.
فيما يدخل منتخب البحرين البطولة وعينه على مضاهاة أفضل إنجازاته فيها، بعد أن تمكن من الحصول على المركز الثاني في نسختي 1985 و2002.
الدليل الشامل لكأس العرب قطر 2021
والآن نستعرض معًا موعد مباراة قطر والبحرين في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟
ما هو موعد مباراة قطر والبحرين؟
موعد مباراة قطر والبحرين هو يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، وتقام على ملعب البيت أحد ملاعب مونديال 2022.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت قطر والسعودية، السادسة والنصف بتوقيت مصر.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر والبحرين؟
تذاع مباريات كأس العرب 2021 حصريًا على قنوات بي إن سبورت والكاس، وستذاع مباراة قطر والبحرين على قناة beIN SPORTS 1.
يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|قطر - البحرين
|الثلاثاء 30 نوفمبر 2021،
18:30 مصر، 19:30 السعودية وقطر
|beIN SPORTS 1
|البيت
التشكيل المتوقع لقطر
التشكيل | 3-5-2
مشعل برشم
عبد الكريم حسن - طارق سلمان - بسام الراوي
بيدرو مانويل - عبد العزيز حاتم - كريم بوضياف - حسن الهيدوس - همام الأمين
المعز علي- أكرم عفيف
التشكيل المتوقع للبحرين
التشكيل: 4-3-3
سيد علوي
راشد الحوطي - سيد باقر - وليد الحيام - أحمد ميرزا
علي جعفر - جاسم الشيخ - مهدي حميدان
محمد الرميحي - إسماعيل عبد اللطيف - عبد الوهاب المالود