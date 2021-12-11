موعد مباراة قطر والجزائر في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

يستقبل استاد الثمامة مباراة هامة وقوية، تجمع بين منتخب قطر، ومنتخب الجزائر في نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021.

المنتخب القطري، تمكن من الوصول إلى ربع نهائي البطولة بالعلامة الكاملة بعد تصدره المجموعة الأولى، وفي ربع النهائي تغلب على شقيقه المنتخب الإماراتي بخمسة أهداف دون رد.

على الجانب الآخر المنتخب الجزائري، تأهل إلى ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته بحسب قانون اللعب النظيف على مصر، وفي ربع النهائي تغلب على حساب المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في مباراة مثيرة انتهى الوقت الأصلي والإضافي لها بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات

والآن نتعرف على موعد مباراة قطر والجزائر في نصف نهائي كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة قطر والجزائر في كأس العرب 2021؟

موعد مباراة قطر والجزائر في نصف نهائي كأس العرب هو يوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر 2021.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة، الثامنة بتوقيت الجزائر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر والجزائر؟

تذاع مباريات كأس العرب 2021 على قنوات بي إن سبورت، والقناة الناقلة لمباراة قطر والجزائر هي beIN SPORTS HD 1.

كذلك يمكنك مشاهدة المباراة على قنوات الكأس المفتوحة، أو متابعة البث المباشر على النسخة العربية من موقع جول.