موعد مباراة منتخب قطر القادمة في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة
يستضيف ملعب المدينة التعليمية مباراة قوية تجمع بين منتخبي قطر وعمان في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العرب 2021.
فاز منتخب قطر في مباراته الأولى على البحرين بهدفٍ نظيف، فيما تعادل منتخب عمان مع نظيره العراقي بهدفٍ لكلٍ منهما.
صعد الأدعم للصدارة مباشرةً بهذا الفوز الصعب، ويأتي خلفه في الترتيب الشقيقين العماني والعراقي، فيما يتذيل منتخب البحرين المجموعة.
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وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة قطر وعمان في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة.
ما هو موعد مباراة قطر وعمان؟
موعد مباراة قططر وعمان هو يوم الجمعة القادمة 3 ديسمبر 2021 على ملعب المدينة التعليمية.
وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الدوحة، الخامسة بتوقيت مسقط.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر وعمان؟
قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لكأس العرب 2021، وخصصت قناتي beIN SPORTS 1 وbeIN SPORTS 2 لتغطية جميع المباريات.
ستتمكن من مشاهدة مباراة قطر وعمان عن طريق القناتين دون تشفير، كذلك يمكنك متابعتها من خلال خدمة البث المباشر عبر موقع جول.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
عمان - قطر
الجمعة 3 ديسمبر 2021،
beIN SPORTS HD 1, 2
ملعب المدينة التعليمية