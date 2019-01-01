موعد مباراة قطر ضد عمان، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة قطرالقادمة ضد عمان في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب الجنوب بالوكرة أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين عمان وقطر يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 16 صفر 1441 هجريًا، وذلك في الجولة الثالثة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا بالصين 2023.

حقق المنتخب القطري فوزًا ثمينًا على منتخب بنجلاديش بهدفين دون رد، علي ملعب دكا في العاصمة البنجالية، وذلك في الجولة السابقة من التصفيات، وبهذا الانتصار يصل العنابي إلى النقطة 7 ويحتل صدارة المجموعة الخامسة التي تضم كل من المنتخب العٌماني وبنجلاديش وأفغنستان والهند.

يأتي منتخب عٌمان فى المركز الثاني فى المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، وذلك بعد تحقيق الفوز الثاني في مشوار التصفيات على منتخب أفغانستان بثلاثية نظيفة، في المباراة التى جمعت المنتخبين، على ملعب "مجمع السلطان قابوس الرياضي"، ويسعى الأحمر العُماني لتحقيق الفوز وخطف الصدارة من المنتخب القطري المتصدر ب7 نقاط.

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موعد مباراة قطر ضد عٌمان والقنوات الناقلة

أفضل وأسوأ مشاركة للمنتخب القطري في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة قطر - عٌمان ملعب الجنوب بالوكرة الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع لقطر

لن يغيب عن العنابي أي لاعب بداعي الإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد في لقاء عٌمان في الجولة القادمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.



سيدفع المدرب فليكس سانشيز الإسباني بنفس الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها في مبارياته مع العنابي، وسيدفع بكلًا من بوعلام خوخي وعبد الكريم حسن في قلب الدفاع، وثنائي محور الوسط، عبد العزيزحاتم وعاصم ماديبو، بينما يقود هجوم العنابي في هذا اللقاء المعز علي.

التشكيل | 4-2-3-1

سعد الشيب

كريم بوضيف - بوعلام خوخي - عيد الكريم حسن - بسام الراوي

عاصم ماديبو - عبدالعزيز حاتم

أكرم عفيف - يوسف عبدالرزاق -حسن الهيدوس