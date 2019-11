أبانوب صفوت

يستعد ملعب بامير لاستضافة المباراة التي ستجمع بين أفغانستان وقطر يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 22 ربيع الأول 1441 هجريًا، وذلك في الجولة الخامسة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا بالصين 2023.

يتواجد العنابي على رأس المجموعة الخامسة في التصفيات بعد أن نجح في جمع 10 نقاط في أول أربع جولات عقب تحقيق الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في لقاء وحيد كان أمام المنتخب الهندي وذلك في مباريات الجولة الثانية بعد أن انتهت المباراة بدون أي أهداف.

في المقابل، حصد المنتخب الأفغانستاني 4 نقاط فقط ليتواجد في الترتيب الثالث بعد أن حقق الفوز في مباراة واحدة، تعادل في آخرى وخسر لقائين، لذا تعتبر مواجهة قطر مصيرية لأصحاب الأرض من أجل إحياء فرصتهم في التأهل لكأس العالم بقطر.

خاص المنتخب القطري مباراة ودية جيدة أمام نظيره السنغافوري وتمكن فيها من تجربة بعض العناصر الجديدة مثل محمد مونتاري والذي نجح في تسجيل إحدى هدفي المباراة التي انتهت بتفوق بطل آسيا بهدفين نظيفين.

لن يفتقد منتخب قطر أي من في المباراة القادمة ضد أفغانستان بسبب الإصابة أو الإيقاف، ومن المتوقع أن تكون جميع العناصر الأساسية متاحة للمدرب الإسباني.

لن يغير فليكس سانشيز في الطريقة التي اعتاد عليها مع العنابي، وسيدفع بكلًا من بيدرو ميجيل وعبد الكريم حسن في قلب الدفاع، وثنائي محور الوسط، سالم الهاجري، كريم بوضياف، بينما يقود هجوم العنابي في هذا اللقاء المعز علي.

defeated Singapore 2-0 in a friendly played at the Abdullah bin Khalifa Stadium pic.twitter.com/zZ5SRda5dH