تعرف على موعد مباراة قبرص وإسبانيا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

مباراة هامة لحساب الجولة التاسعة من مباريات المجموعة الأولى في تصفيات يورو 2024 تجمع بين قبرص المضيفة وإسبانيا التي تحل ضيفًا ثقيلًا.

إسبانيا تتصدر المجموعة برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن اسكتلندا، بينما تتذيل قبرص المجموعة دون رصيد من النقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة قبرص وإسبانيا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هو موعد مباراة قبرص وإسبانيا في تصفيات يورو 2024 ؟

تقام مباراة قبرص وإسبانيا في تصفيات يورو 2024 يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023 على ملعب "الفا ميجا".

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة قبرص وإسبانيا في تصفيات يورو 2024 ؟

تذاع مباراة قبرص وإسبانيا عبر قناة بي إن سبورتس، .هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بتلك الخدمة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب قبرص - إسبانيا الخميس 12 أكتوبر 2023

21:45 مصر والسعودية BEIN SPORTS HD 1 لا كارتوخا

التشكيل المتوقع لقبرص

من المتوقع أن يدخل المدرب تيمور كيستبايا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

كونستانتينوس باناجي

ستيليو أندريو - أندرياس كارو - نيكولاس لوانو - شارالامبوس كرياكو

أليكس جوجيتش - شارالامبوس شارالامبوس - لوانوس كوسولوس - هيكتور كابريانو

لويزوس لويزو - جريجوريس كاستانوس

التشكيل المتوقع لإسبانيا

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس دي لا فوينتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

أوناي سيمون

فران جارسيا - روبن لي نورماند - إنييجو مارتينيز - داني كارباخال

رودري - فابيان رويز - جافي

فيران توريس - لامين يامال - ألفارو موراتا