موعد مباراة قادش وبرشلونة في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة قادش وبرشلونة في قمة الجولة الخامسة من منافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ملعب "رامون دي كارانزا" مباراة قادش وبرشلونة، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة في موسم 2022-2023 من بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة يدخل المباراة وعينه على الثلاث نقاط أمام منافس صعب للغاية، من أجل مواصلة المشوار وتضييق الخناق على فرق الصدارة، خاصة بعد الفوز الكبير على إشبيلية في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد عشر نقاط جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل.

أما قادش، فيدخل المباراة وهو في أسوأ أحواله، بعد أن فشل في حصد ولو نقطة واحدة من أول أربع جولات، ويحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويسعى الفريق الأندلسي لأن تكون مواجهة برشلونة هي بدايته الحقيقية في الموسم الحالي من "لا ليجا" وإنهاء حالة التعثر التي يمر بها منذ بداية المسابقة.

وفي التقرير التالي نتعرف على موعد مباراة قادش وبرشلونة، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة قادش وبرشلونة؟

موعد مباراة قادش وبرشلونة في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، هو السبت 10 سبتمبر 2022 على ملعب "رامون دي كارانزا".

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة قادش وبرشلونة؟

تُنقل فعاليات الدوري الإسباني بصورة حصرية عبر شبكة قنوات beIN Sports، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة برشلونة وقادش عبر قناة beIN Sports 2 HD.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي لموقع جول، والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب قادش - برشلونة السبت 10 سبتمبر 2022،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 2 HD رامون دي كارانزا

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يعتمد المدرب تشافي على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

أليكس بالدي - جول كوندي - إيريك جارسيا - رونالد أراوخو

جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

عثمان ديمبيلي - روبيرت ليفاندوفسكي - رافينيا

التشكيل المتوقع لقادش

التشكيل | 4-1-4-1

جيريمياس ليديسما

خوسيبا زالدوا - لويس هيرنانديز - فيكتور تشوست - ألفونسو إسبينو

فيدي سان إميتيريو

إيفان أليخو - أنطونيو بلانكو - توماس ألاركون - برايان أوكامبو

أنتوني لوزانو