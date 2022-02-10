موعد مباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يواصل ريال مدريد حملته من أجل تحقيق لقب الموسم الحالي في الدوري الإسباني، وذلك حين يحل ضيفًا على فياريال في الجولة 24 من منافسات "لا ليجا".

ريال مدريد نجح في الجولة الماضية من تحقيق الفوز بشق الأنفس على غرناطة بهدف دون رد، ليستغل تعثر إشبيلية بالتعادل السلبي أمام أوساسونا.

ريال مدريد يتصدر ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، وبفارق ست نقاط عن إشبيلية الوصيف، ويبدو وضع النادي الملكي جيدًا في الصدارة، في ظل ابتعاد منافسيه المعتادين، برشلونة وأتلتيكو مدريد عن السباق.

على الجانب الآخر، فإن فياريال يمر بحالة طيبة خلال الموسم الحالي، حيث ينافس على مقعد في المربع الذهبي، من أجل التأهل إلى النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل فريق "الغواصات الصفراء" المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 35 نقطة، متخلفًا بفارق ثلاث نقاط فقط عن برشلونة صاحب المركز الرابع.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وفياريال وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وفياريال؟

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال هو يوم السبت الموافق 12 فبراير 2022، بملعب "لا سيراميكا" معقل "الغواصات الصفراء".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب فياريال - ريال مدريد السبت 12 فبراير 2022،

17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 لا سيراميكا

التشكيل المتوقع لريال مدريد

التشكيل: 4-3-3

تيبو كورتوا

دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - ناتشو - داني كارباخال

توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو

فينيسيوس جونيور - إيسكو - ماركو أسينسيو

التشكيل المتوقع لفياريال

التشكيل | 4-3-3

جيرونيمو رولي

خوان فويث - راؤول ألبيول - فيران توريس - ألفونسو بيدرازا

داني باريخو - مانو تريجيروس - إيتيان كابوي

صامويل تشيكويزي - دانجوما - جيرارد مورينو