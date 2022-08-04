موعد مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-23، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل نادي ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على فولهام، في افتتاح مباريات الفريقين بالدوري الإنجليزي لموسم 2022-23، على ملعب كرافين كوتاج.

ليفربول، تحت قيادة يورجن كلوب يأمل في مواصلة النجاح، تحقيق لقب الدوري الـ 20 في تاريخ النادي، ويريد بداية المشوار بقوة من الجولة الأولى في المسابقة، و يتجنب مفاجآت فولهام.

على الجانب الآخر، فولهام صاعد حديثًا إلى البريميرليج، يستهدف الخروج بنتيجة إيجابية أمام الريدز، تساعده في مشواره بالبطولة هذا الموسم، كي يتجنب الهبوط مرة أخرى كما حدث في آخر ظهور له بالدوري الممتاز.

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وفولهام وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ليفربول وفولهام؟

موعد مباراة ليفربول وفولهام، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي موسم 2022-23، هو السبت 6 أغسطس 2022، على ملعب كرافين كوتاج.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام؟

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفربول - فولهام السبت 6 أغسطس 2022،

13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 1 Premium آنفيلد

تشكيل ليفربول المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

أليسون بيكر

أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكساندر آرنولد

جوردان هندرسون – فابينيو – تياجو ألكانتارا

داروين نونيز – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح

تشكيل فولهام المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

لينو

كالوم روبينسون – تيم ريم - توسين أدارابيويو - كيفن مبابو

جواو بالينيا – هاريسون ريد

وينستون ريد – أندرياس بيريرا - نيسكينز كيبانو

ألكساندر ميتروفيتش