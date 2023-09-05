موعد مباراة فرنسا وأيرلندا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Kylian Mbappe France GreeceGetty
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تعرف على موعد مباراة فرنسا وأيرلندا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

تخوض منتخبات أوروبا التصفيات المؤهلة ليورو 2024 منذ مارس 2023 الماضي، وتُعد بطولة كأس أمم أوروبا من أقوى وأهم البطولات الأوروبية الخاصة بالمنتخبات.

وبالطبع يعرف الجميع قيمة منتخب فرنسا وصيف كأس العالم الماضي، والذي حتى الأن حقق العلامة الكاملة حتى الجولة الرابعة، ويطمح في الاستمرار في صدارة مجموعته الثانية التي تضم كل من اليونان، إيرلندا، هولندا وجبل طارق.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة فرنسا وأيرلندا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأبرز التفاصيل..

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ما هو موعد مباراة فرنسا وأيرلندا في تصفيات يورو 2024؟

موعد مباراة فرنسا وأيرلندا في تصفيات يورو 2024 هو يوم الخميس 7 سبتمبر 2023 على ملعب حديقة الأمراء.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأيرلندا في تصفيات يورو 2024؟

تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" ستجد القناة على شاشتها.

ولهواة البث المباشر يمكنكم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها تطبيق TOD.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
فرنسا - أيرلنداالخميس 7 سبتمبر 2023
21:4 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1حديقة الأمراء

التشكيل المتوقع لفرنسا

من المتوقع أن يدخل المدرب ديدييه ديشان المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمى: مايك مانيان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - جول كوندي

خط الوسط: أدريان رابيو - إدواردو كامافينجا

خط الهجوم: كينجسلي كومان - أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - أوليفييه جيرو

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