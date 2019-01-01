موعد مباراة فرنسا ضد تركيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة..

عمر خليل

يستقبل ملعب فرنسا "ستاد دو فرانس" قمة من قمم الجولة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، عندما يلتقي منتخب فرنسا مع ضيفه الثقيل منتخب تركيا مساء يوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 15 صفر 1441 هجريًا.

وتُعد هذه المباراة واحدة من أهم مباريات التصفيات بشكل عام بالنظر إلى جدول ترتيب المجموعة، حيث يتنافس المنتخب الفرنسي مع نظيره التركي بصورة مباشرة على المركز الأول والثاني المؤهل لليورو إلى جانب مزاحمة منتخب آيسلندا لهما من أجل نيل بطاقة الترشح.

منتخب فرنسا يدخل هذه المباراة وفي جعبته 15 نقطة من 6 مباريات، فحقق الديوك 5 انتصارات من أصل 6 وجاء سقوطهم الوحيد في ملعب توركو آرينا بمدينة قونية، عندما حقق المنتخب التركي فوزًا ثمينًا ومُفاجئًا بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة من التصفيات.

في الوقت ذاته فيتقاسم منتخب تركيا الصدارة مع المنتخب الفرنسي بنفس الرصيد من النقاط وبخسارة مباراة واحدة كانت أمام آيسلندا بهدفين لهدف في الجولة الرابعة على ملعب لاوجاردالسفولور، إلا أن فارق الأهداف يمنح كتيبة المدرب شينول جونيش صدارة ترتيب المجموعة.

ولا يجب التغافل عن دور آيسلندا في اشتعال المنافسة في هذه المجموعة، فالمنتخب الذي كان مفاجأة من مفاجآت يورو 2016 يحتل المركز الثالث برصيد 12 نقطة مما يجعل مواجهته مع فرنسا في الجولة السابعة مواجهة مصيرية لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لكتيبة ديديه ديشامب.

في هذا الموضوع سنتعرف معكم على موعد مباراة فرنسا ضد تركيا في الجولة الثامنة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة.

موعد مباراة فرنسا ضد تركيا والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة فرنسا - تركيا ملعب فرنسا "ستاد دو فرانس" الإثنين 14 أكتوبر 2019 ،

15 صفر 1441،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية beINSPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا

سيغيب هوجو لوريس، حارس توتنهام الإنجليزي، عن المشاركة في مباراة فرنسا وتركيا وذلك بعد الإصابة الخطيرة في الكتف التي تعرض لها رفقة فريقه الأسبوع الماضي في منافسات الدوري الإنجليزي والتي ستُبعده عن الملاعب لفترة يُتوقع أن تكون طويلة للغاية وهو ما جعل المدرب ديديه ديشامب يقوم باستدعاء بنجامين لوكومت حارس مونبيليه ليكون بديلًا له.

كذلك يبتعد نجم فرنسا الأول، بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، عن المباراة وذلك بسبب الإصابة التي يُعاني منها ولكن لازالت قائمة فرنسا زاخرة بالأسماء القوية والتي يتصدرها كيليان مبابي وأنطوان جريزمان ونجولو كانتي وغيرهم من النجوم.

التشكيل | 4-2-3-1

ألفونسو آريولا

بنجامين بافارد رافايل فاران بريسنل كيمبمبي لوكاس هيرنانديز

نجولو كانتي تانجوي ندومبي

كيليان مبابي أنطوان جريزمان كينجسلي كومان

أوليفيه جيرود

التشكيل المتوقع لمنتخب تركيا:

التشكيل | 4-4-2

فهمي جونوك

محمد سيليك كان أيهان ميرح ديمرال أوموت ميرا

أوتشان توفان توكوز

دينيز توروتش عرفان قهوجي