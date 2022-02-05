موعد مباراة غرناطة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف نادي ريال مدريد، نظيره غرناطة ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني، والتي ستجمع بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد يسعى لمصالحة جماهيره بعد التعثر في آخر مباراة بالدوري، ومن بعدها الخروج من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على يد أتلتيك بيلباو، والخروج بنتيجة إيجابية أمام غرناطة للابتعاد أكثر بصدارة الترتيب.

على الجانب الآخر غرناطة هذا الموسم ليس في أفضل حالاته، ويعاني من تذبذب كبير في النتائج، وسيهدف إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام الميرينجي تساعده في الاقتراب أكثر من المناطق الدافئة بالجدول، بعد فشله في تحقيق الفوز بآخر أربع مباريات بالمسابقة.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة؟

موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة هو يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022، بملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وغرناطة؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - غرناطة الأحد 6 فبراير 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

التشكيل: 4-3-3

تيبو كورتوا

دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - ناتشو - داني كارباخال

توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو

ماركو أسينسيو - لوكا يوفيتش - رودريجو

التشكيل المتوقع لغرناطة

التشكيل | 4-4-2

لويس ماكسيميانو

فيكتور دياز - بيبي سانشيز - راؤول تورينتي - كارلوس نيفا

أليكس كولادو - لويس ميلا - ماكسيم جونزالونز - أنتونيو بويرتاس

خورخي مولينا - لويس سواريز