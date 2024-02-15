تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Xavi Barcelona 2023-24Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

برشلونةالدوري الإسباني – الليجاCelta Vigo v برشلونةCelta Vigo

تعرف على موعد مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل برشلونة ضيفًا على سيلتا فيجو ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني 2023-2024، على ملعب "بالايدوس".

برشلونة، يدخل المباراة طامحًا لتضييق الفارق بعض الشيء مع ريال مدريد مع تمني تعثر الميرنجي ليقترب أكثر فأكثر من المنافسة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 17 فبراير 2024 على ملعب بالايدوس.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيجو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
سيلتا فيجو - برشلونةالسبت 17 فبراير 2024
19:30 مصر، 20:30 السعودية		beIN SPORTS HD 3بالايدوسأحمد البلوشي

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىمارك أندريه تير شتيجن
خط الدفاعجواو كانسيلو - إنييجو مارتينيز - رونالد أراوخو - جول كوندي
خط الوسطفرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بيدري
خط الهجومرافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي



إعلان

اختيارات المحررين