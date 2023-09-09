تعرف على موعد مباراة البرتغال ولوكسمبورج في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

تخوض منتخبات أوروبا التصفيات المؤهلة ليورو 2024 منذ مارس 2023 الماضي، وتُعد بطولة كأس أمم أوروبا من أقوى وأهم البطولات الأوروبية الخاصة بالمنتخبات.

وبالطبع يعرف الجميع قيمة منتخب البرتغال أحد أهم فرسان الرهان دائمًا في أوروبا، يواجه داخل ميدانه منتخب لوكسمبورج الذي يظهر بمستوى مفاجئ في هذه التصفيات.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ولوكسمبورج في الجولة الخامسة تصفيات يورو 2024، موعد المباراة أبرز التفاصيل..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هو موعد مباراة البرتغال ولوكسمبورج في التصفيات المؤهلة ليورو 2024؟

موعد مباراة البرتغال ولوكسمبورج في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 هو يوم الإثنين 11 سبتمبر على ملعب ألجارفي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة سلوفاكيا والبرتغال في التصفيات المؤهلة ليورو 2024؟

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية مباريات تصفيات يورو 2024.

كما تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة سلوفاكيا والبرتغال على شاشاتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المعلق البرتغال - لوكسمبورج

الإثنين 11 سبتمبر 2023 21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 ألجارفي حسن العيدروس

التشكيل المتوقع للبرتغال

من المتوقع أن يدخل المدرب روبرتو مارتينيز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 3-5-2

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: دانيلو بيريرا - روبن دياش - أنطونيو سيلفا

خط الوسط: جواو كانسيلو - بالينيا - برونو فيرنانديش - برناردو سيلفا - ديوجو دالوت

خط الهجوم: بيدرو نيتو - رافاييل لياو



