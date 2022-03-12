موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل نادي ريال مدريد ضيفًا على نادي مايوركا في الجولة 28 من الدوري الإسباني 2021-2022.

سيدخل الملكي المباراة بمعنوياتٍ عالية بعد فوزه الأخير على باريس سان جيرمان، وتأهله للور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الدوري الإسباني، يحتل ريال مدريد الصدارة برصيد 63 نقطة، وهو الأقرب لتحقيق اللقب لابتعاده عن إشبيلية الوصيف وأقرب المنافسين بـ8 نقاط.

على الجانب الآخر، نادي مايوركا هو أحد الفرق المهددة بالهبوط هذا الموسم، حيث يقع في المركز 16 بـ26 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المنطقة الخطرة.

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا؟

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا هو يوم الإثنين 14 مارس 2022، بملعب إيبيروستار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مايوركا - ريال مدريد الإثنين 14 مارس 2022،



22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 إيبيروستار

التشكيل المتوقع لمايوركا

من المتوقع أن يعتمد المدرب لويس جارسيا على التشكيل التالي..

👹 Sin miedos, con fuerza. ¡Con orgullo y fútbol…y con vosotros! pic.twitter.com/LJtuP5m9A3 — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) March 9, 2022

التشكيل | 4-2-3-1

سيرخيو ريكو

خاومي كوستا - مارتين فالخينت - أنطونيو رايو - بابلو مافيو

أنطونيو سانشيز - إدريسا بابا

داني رودريجيز - سالفا سيفيا - تاكيفوسا كوبو

فيدات موريكي

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو