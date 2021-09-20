موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد مايوركا في الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ستاد سانتياجو بيرنابيو مباراة منتظر أن تكون قوية بين ريال مدريد ومايوركا، وذلك في الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2021-22.

لم يخسر الريال في أي مباراة حتى الآن في الدوري منذ بداية الموسم، فقد تعادل في واحدة وفاز بأربع مباريات، ليحتل صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة.

أما نادي مايوركا فقد فاز في مباراتين وتعادل اثنتين وخسر واحدة، ليصبح رصيده بذلك 8 نقاط.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا؟

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا هو يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة الهامة للجمهور على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - مايوركا الأربعاء 22 سبتمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium سانتياجو بيرنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

غيابات كثيرة تحاصر ريال مدريد قبل مباراة مايوركا للإصابة، حيث يغيب جاريث بيل وداني كارباخال وسيبايوس وتوني كروس وفيرلاند ميندي ومارسيلو.

التشكيل | 4-2-3-1

تيبو كورتوا

ميجيل جوتييريز - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

كاسيميرو - إدواردو كامافينجا

فينيسيوس جونيور - إيسكو - رودريجو

كريم بنزيما

التشكيل المتوقع لمايوركا

يغيب عن مايوركا الثلاثي مافيو وأنخيل رودريجيز وأنطونيو سانشيز للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب لويس جارسيا بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

مانولو رينا

خاومي كوستا - بريان أوليفان - مارتين فالينت - جوان ساستر

إدريسو بابا - رودريجو باتاجليا

لاجو جونيور - تاكيفوسا كوبو - داني رودريجيز

ماثيو هوب