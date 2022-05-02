موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد، قمة كبيرة تجمع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب الدور نصف النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.

مباراة الذهاب انتهت بفوز مانشستر سيتي بأريعة أهداف مقابل ثلاثة، في لقاء كان من أمتع مباريات البطولة هذا الموسم، وتظل الفرص قائمة للفريقين لخطف بطاقة الوصول للنهائي المرتقب.

ريال مدريد يحلم بمعانقة ذات الأذنين للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وسيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز رسميًا بلقب الدوري الإسباني، وسيعمل على مواصلة الانتصارات وسيتسلح بعامل الأرض والجمهور لتعديل نتيجة الذهاب وخطف بطاقة التأهل.

أما مانشستر سيتي، يريد تحقيق اللقب الغالي للمرة الأولى في تاريخه، وسيعمل مع بيب جوارديولا على تحقيق الحلم هذا الموسم بعد الحصول على المركز الثاني في الموسم الماضي.

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي؟

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي هو يوم الأربعاء 4 مايو 2022 على ملعب "سانتياجو برنابيو".

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد على beIN SPORTS PREMIUM 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - مانشستر سيتي الأربعاء 4 مايو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 سانتياجو برنابيو



التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

زينشينكو - روبن دياز - إيمريك لابورت - كايل ووكر

دافيد سيلفا - رودري - كيفين دي بروينه

رياض محرز - جابرييل خيسوس - رحيم ستيرلينج

🎥| استمتع بمشاهدة جميع أهداف مان سيتي في النسخة الحالية من دوري الأبطال #UCL! 💪



🔷 #السيتي pic.twitter.com/MWKSpHs8Vf — مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 2, 2022

التشكيل المتوقع لريال مدريد

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو- إيدير ميليتاو - ناتشو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كامافينجا- توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي