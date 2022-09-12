موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو" مواجهة من العيار الثقيل، وذلك حين يلعب ريال مدريد أمام لايبزيج في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

ويلعب ريال مدريد ولايبزيج ضمن المجموعة السادسة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، والتي تضم إلى جانبهما سلتيك الاسكتلندي، وشاختار الأوكراني.

ريال مدريد بدأ مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-23 بأفضل طريقة ممكنة، بعد الفوز خارج ملعبه على سلتيك بثلاثية نظيفة.

أما لايبزيج، فقد سقط بطريقة مدوية على ملعبه أمام شاختار بنتيجة 4-1، وهي الخسارة التي أدت إلى إقامة دومينيكو تيديسكو من منصب المدير الفني، وتعيين ماركو روزه خلفًا له.

وفي هذا التقرير نتعرف إلى موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج؟

موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هو يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد لايبزيج؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة ريال مدريد ولايبزيج عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - لايبزيج الأربعاء 14 سبتمبر 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - أنطونيو روديجر - داني كارباخال

توني كروس - أوريليان تشواميني - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - رودريجو - فيديريكو فالفيردي

التشكيل المتوقع للايبزيج

من المتوقع أن يعتمد ماركو روزه مدرب لايبزيج معلى التشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

بيتر جالوتشي

محمد سيماكان - ويلي أوربان - عبده ديالو - ديفيد راوم

كونراد لايمر - كسافير شلاجر

كريستوفر نكونكو - إيميل فوشبري - دومينيك سوبوسلاي

تيمو فيرنر