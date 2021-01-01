موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني بملعب ألفريدو دي ستيفانو، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل؟

يستقبل ريال مدريد نظيره فالنسيا، في مباراة دائمًا ما تكون مثيرة ستقام بينهما لحساب الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

الثأر ولا شيء غيره هو عنوان المباراة بالنسبة للميرينجي بعد الهزيمة القاسية التي مُنيّت بها كتيبة زيدان ذهابًا في الميستايا بأربعة أهداف لهدف، وبدأ معها انهيار الموسم للنادي المدريدي.

في الآونة الأخيرة استفاق ريال مدريد بعد سلسلة من التعثرات، حيث انتصر على ويسكا وخيتافي بآخر جولتين مع تقديمه لأداء مميز أخيرًا، ومباراة الخفافيش ستكون فرصة موالية للاستمرار على نفس النسق.

أما فالنسيا فهذا الموسم هو في حالة أقل ما توصف به سيئة، النادي الذي اعتاد المنافسة على القمة الآن يقبع في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة فقط، ويتواجد بشدة في صراع الهبوط، فالفارق بينه وبين أول المراكز المؤدية للدرجة الثانية 4 نقاط فقط.

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في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا؟

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا هو الأحد الموافق 14 فبراير 2021، الموافق 2 رجب 1442 هجريًا، بملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستذاع مباراة ريال مدريد وفالنسيا على شاشتها.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، فيمكنك متابعة مباراة ريال مدريد عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - فالنسيا الأحد 14 فبراير 2021،

2 رجب 1442،

17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS HD 1 ألفريدو دي ستيفانو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب زين الدين زيدان على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - رافاييل فاران - ناتشو

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

التشكيل المتوقع لفالنسيا

من المتوقع أن يعتمد المدرب خافي جراسيا على التشكيل الآتي:

Tu trabajo deja huella allá donde vas.



Es un orgullo que estés en el @valenciacf y seas uno de los nuestros.



𝐀𝐌𝐔𝐍𝐓 𝐎𝐜𝐡𝐨𝐭𝐨𝐫𝐞𝐧𝐚❗🦇 pic.twitter.com/kNxpo1N74e — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf) February 11, 2021