موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني بملعب سانتياجو برنابيو، وما هي القنوات الناقلة؟

تتجه الأنظار إلى ملعب سانتياجو برنابيو، معقل ريال مدريد والذي تعود إليه الحياة من جديد بعد فترة طويلة من الغياب بسبب أعمال التجديدات، وسيشهد إقامة مباراة الفريق الملكي أمام سيلتا فيجو، بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وستكون مباراة الميرينجي، أمام سيلتا فيجو، هي الأولى على ملعب سانتياجو برنابيو، بعد توقف اللعب عليه منذ مارس 2020 ودخوله مرحلة التطوير والتجديد.

ريال مدريد سيدخل المباراة، تحت شعار لا بديل عن الفوز، لإسعاد الجماهير التي عادت إلى مكانها الطبيعي بعد فترة طويلة من الغياب، ومواصلة المنافسة على تصدر ترتيب الليجا والحفاظ على القمة.

على الجانب الآخر سيلتا فيجو بدأ الموسم بشكل لا يحسد عليه، إذ لم يتذوق الفريق طعم الانتصار حتى الآن برصيد خسارتين وتعادل، ويريد تصحيح المسار والخروج بنتيجة إيجابية أمام الملكي.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو؟

موعد مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو هو الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الناسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة الهامة للجمهور على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - سيلتا فيجو الأحد 12 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل الآتي: