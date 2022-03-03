موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يطمح ريال مدريد أن يتخذ خطوة جديدة نحو تأمين لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وذلك حين يستضيف الفريق العنيد ريال سوسييداد في قمة الجولة 27 من منافسات "لا ليجا".

ريال مدريد يواصل صدارته لترتيب فرق الدوري الإسباني، حيث يحمل في رصيده 60 نقطة، ويبتعد بفارق ست نقاط فقط عن إشبيلية الوصيف.

ريال مدريد استعاد نغمة الانتصارات المتتالية بعد سلسلة من النتائج المخيبة، بالفوز على ألافيس ثم رايو فاييكانو على التوالي، وهو ما ساعد النادي الملكي في استغلال تعثر إشبيلية لتوسيع الفارق.

على الجانب الآخر، فإن ريال سوسييداد يمر بفترة جيدة نسبيًا، بعد أن فاز هو الآخر في آخر مباراتين في الدوري الإسباني، على حساب أوساسونا وريال مايوركا على الترتيب.

ويحتل ريال سوسييداد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن مقاعد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد؟

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد هو يوم السبت الموافق 5 مارس 2022، بملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - ريال سوسييداد السبت 5 مارس 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

🌄🌆🌃 ¡Buenos días, tardes y noches a todos los #RMFans! pic.twitter.com/IHFRDIM3uF — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 3, 2022

التشكيل: 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلان مندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

التشكيل المتوقع لريال سوسييداد

التشكيل | 4-2-3-1

أليكس ريميرو

أريتز إيلوستوندو - روبين لو نورماند - جون باتشيكو - أندوني جوروسابيل

أندير جيفارا - ميكيل ميرينو

بورتو - دافيد سيلفا - ميكيل أويارزابال

ألكساندر سورلوث