موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

في الظهور الأول لملعب "سانتياجو برنابيو" خلال منافسات موسم 2022-2023 من الدوري الإسباني، يستضيف ريال مدريد نظيره ريال بيتيس، في واحدة من المباريات المرتقبة في الجولة الرابعة من "لا ليجا".
ريال مدريد حقق مسيرة مثالية حتى الآن في حملة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني، بعد أن حقق ثلاثة انتصارات خارج أرضه، كان آخرها على حساب إسبانيول بنتيجة 3-1.
أما نادي ريال بيتيس، فموقفه مماثل لموقف ريال مدريد في الموسم الجديد من الدوري الإسباني، بعد أن حقق هو الآخر الفوز في أول ثلاث مباريات، كان آخرها أمام أوساسونا بهدف دون رد.
وستكون مواجهة ريال مدريد وريال بيتيس هي المباراة التي من المنتظر أن يتم فيها فك الشراكة في صدارة الدوري الإسباني، حيث يملك الفريقان في رصيدهما تسع نقاط، مع تفوق بطل "لا ليجا" بفارق الأهداف.
وفي هذا التقرير نتعرف إلى موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.
جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة
ما هو موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس؟
موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني هو يوم السبت 3 سبتمبر 2022، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية.
وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة والربع بتوقيت السعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس؟
تذاع مباريات الدوري الإسباني على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وستنقل مباراة ريال مدريد وريال بيتيس عبر شاشتها.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
ريال مدريد - ريال بيتيس
السبت 2 سبتمبر 2022،
beIN Sports 1 HD Premium
سانتياجو برنابيو
التشكيل المتوقع لريال مدريد
من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل التالي..
🌱🏟️ نعود للديار بعشب جديد.— ريال مدريد (@realmadridarab) September 1, 2022
أول مباراة لنا لهذا الموسم في البرنابيو! ✨ pic.twitter.com/8FXy3Ii7Sq
التشكيل | 4-3-3
تيبو كورتوا
فيرلان ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
لوكا مودريتش - أوريليان تشواميني - توني كروس
فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي
التشكيل المتوقع لريال بيتيس
من المتوقع أن يعتمد المدرب مانويل بيلجريني المدير الفني لريال بيتيس على التشكيل التالي..
🤤🤤🤤— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 30, 2022
Si eso llega a entrar... se cae el Villamarín.@LaLiga#LaLigaHighlights pic.twitter.com/kpF2qSsroL
التشكيل | 4-2-3-1
روي سيلفا
أيتور رويبال - لويز فيليبي - إدجار جونزاليس - أليكس مورينو
جايدو رودريجيز - ويليام كارفاليو
رودري - نبيل فقير - خوانمي
بورخا إيجليسياس
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