موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يستقبل ريال مدريد بملعبه سانتياجو برنابيو خصمًا عنيدًا وهو رايو فاييكانو، في المباراة التي تقام بينهما لحساب الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وعلى الرغم من أن رايو فاييكانو هو أحد الفرق الصاعدة حديثًا للدرجة الممتازة، إلا أنه يحظى ببداية مثالية للموسم، فجمع 20 نقطة من 12 مباراة ويحتل بها المركز السادس.

ريال مدريد بدوره لا يقبل بأي فقدان آخر للنقاط على صعيد الدوري في ظل المنافسة الشرسة التي يلقاها من ريال سوسييداد وإشبيلية وكذلك الجار أتلتيكو مدريد.

وتأتي كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي في المركز الثاني برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة عن سوسييداد (ومباراة أقل للريال) وبالتساوي مع إشبيلية.

وسابقًا فجر رايو فاييكانو بقيادة رادميل فالكاو مفاجأة كبيرة عندما انتصر على برشلونة وتسبب في إقالة رونالد كومان، وهو ما يُعد تحذيرًا للريال أن المواجهة لن تكون سهلة أبدًا.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

الآن نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو؟

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو هو السبت الموافق 6 نوفمبر 2021، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - رايو فاييكانو السبت 6 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو

التشكيل المتوقع لرايو فاييكانو

من المتوقع أن يعتمد المدرب أندوني أيرولا على التشكيل الآتي:

📝📷⚡️ Penúltimo entrenamiento del primer equipo antes del partido ante el @realmadrid.

Mañana sesión vespertina en la previa.#RealMadridRayo #VamosRayo https://t.co/3j6PAXIeOf pic.twitter.com/x6g1wZbEza — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) November 4, 2021