موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، مدريد، مباراة ريال مدريد وتشيلسي في إياب الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.

ريال مدريد نجح في العودة بنتيجة مثالية من مباراة الذهاب، بعد أن فاز على تشيلسي بنتيجة 3-1 بفضل هاتريك من نجمه الفرنسي كريم بنزيما.

ذلك الفوز كان أول فوز في التاريخ يحققه ريال مدريد على تشيلسي في جميع المسابقات، ليكسر بذلك "الملكي" عقدة "البلوز" التي استمرت لخمس مباريات سابقة.

وسبق وأن تواجه تشيلسي ضد ريال مدريد في ست مباريات، حقق "البلوز" الفوز في ثلاث مباريات، فيما حسم التعادل مباراتين، وفاز ريال مدريد مرة واحدة.

ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

أما تشيلسي، فيحتاج إلى الفوز بفارق هدفين لتعديل الكفة وفرض أشواط إضافية، أو الفوز بفارق ثلاثة أهداف من أجل تخطي عقبة النادي الملكي والعبور إلى المربع الذهبي.

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي؟

موعد مباراة تشيلسي ريال مدريد هو يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 على ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، مدريد.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة تشيلسي وريال مدريد على beIN SPORTS PREMIUM 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - تشيلسي الثلاثاء 12 أبريل 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 سانتياجو برنابيو



التشكيل المتوقع لتشيلسي

من المتوقع أن يعتمد المدرب الألماني توماس توخيل على التشكيل الآتي..

التشكيل | 3-4-1-2

إدوارد مندي

أندرياس كريستنسن - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجر

ريس جيمس - نجولو كانتي - جورجينيو - ماركوس ألونسو

ميسون ماونت

كاي هافيرتس - تيمو فيرنر

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

ناتشو - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي