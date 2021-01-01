موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد أمام بلد الوليد في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني بملعب نويفو خوسيه زوريلا، وما هي القنوات الناقلة؟

يرتحل ريال مدريد إلى ملعب نويفو خوسيه زوريلا من أجل مواجهة بلد الوليد، في مباراة تقام بينهما لحساب الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

النادي الملكي يسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأها بالتغلب على ويسكا ثم الفوز على خيتافي وفالنسيا، وذلك في سبيل مزاحمة المتصدر أتلتيكو مدريد على صدارة الليجا.

يحتل الريال حاليًا المركز الثاني برصيد 49 نقطة، ومع تعثر الأتليتي بالتعادل مع ليفانتي أصبح الفارق ست نقاط فقط لصالح كتيبة سيميوني، ما يزيد من عزم كتيبة زيدان لمحاولة الحفاظ على درع الليجا للعام الثاني على التوالي.

في الوقت نفسه فإن بلد الوليد في أسوأ فتراته على الإطلاق، فلم يفز منذ الثاني من يناير الماضي ويحتل المركز الثامن عشر المؤدي إلى الهبوط برصيد 18 نقطة فقط.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد؟

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد هو السبت الموافق 20 فبراير 2021، الموافق 8 رجب 1442 هجريًا، بملعب نويفو خوسيه زوريلا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستذاع مباراة ريال مدريد وبلد الوليد على شاشتها.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، فيمكنك متابعة مباراة ريال مدريد عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بلد الوليد - ريال مدريد السبت 20 فبراير 2021،

8 رجب 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 نويفو خوسيه زوريلا

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب زين الدين زيدان على التشكيل الآتي:

🌎🔝🏅 ¡@Casemiro recibe el Trofeo EFE al Mejor Jugador Iberoamericano de 2020! #HalaMadrid pic.twitter.com/4gRqD2yIag — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 18, 2021

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - ناتشو - رافاييل فاران - لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

التشكيل المتوقع لبلد الوليد

من المتوقع أن يعتمد المدرب سيرجيو على التشكيل الآتي: