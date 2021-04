يستقبل ملعب ألفريدو دي ستيفانو، قمة الكرة الإسبانية، والتي تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، لحساب مباريات الجولة الثلاثون من الدوري الإسباني.

مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، سيدخلها الفريقان بشعار لا بديل عن الفوز، لمواصلة الزحف نحو قمة الدوري، والحفاظ على الآمال في تحقيق لقب الليجا في ظل تعثر أتلتيكو مدريد في الفترة الأخيرة.

ريال مدريد حقق ثلاثة انتصارات على التوالي في الفترة الأخيرة، كما يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على ليفربول، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر برشلونة، في المباريات الأخيرة لا يعرف إلا الفوز في الليجا، ويريد مواصلة الانتصارات لتضيق الخناق على أتلتيكو مدريد المتصدر.

ويأتي برشلونة في المركز الثاني من ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

الظهور الأخير ورقم راموس .. أسباب تجعل هذا الكلاسيكو هو الأهم لميسي

وفي التقرير التالي من موقع جول سنستعرض معًا، موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، هو السبت 10 أبريل 2021، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من المسابقة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة الدوري الإسباني، بشكل حصري عبر شاشتها وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

التشكيل| 4-3-3

كورتوا

ميندي - ناتشو - ميليتاو - فاسكيز

مودريتش - كاسيميرو - كروس

فينيسيوس جونيور - بنزيما - أسينسيو

التشكيل| 3-4-3

تير شتيجن

لونجليه – فرينكي دي يونج – مينجويزا

جوردي ألبا – بوسكيتس – بيدري – ديست

جريزمان – ميسي – ديمبيلي

Koeman: "what time is it?"

⌚: "time for El Clásico" pic.twitter.com/01EjX2640k