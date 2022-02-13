موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

تنطلق الثلاثاء منافسات دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22 بمواجهة مثيرة للاهتمام، تجمع بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

ريال مدريد تمكن من الفوز بصدارة المجموعة الرابعة، بعد أن جمع 15 نقطة من الفوز في خمس مباريات وخسارة واحدة.

أما باريس سان جيرمان، فقد احتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، خلف مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد أن تمكن النادي الفرنسي من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل مرتين وخسر مباراة واحدة.

وسبق وأن تواجه ريال مدريد مع باريس سان جيرمان في 10 مباريات سابقة في جميع المسابقات، من بينها ست مباريات في دوري أبطال أوروبا.

ويملك ريال مدريد أفضلية في مواجهاته مع باريس سان جيرمان، بعد أن فاز في أربع مناسبات، مقابل ثلاثة انتصارات للفريق الفرنسي، ومثلها من التعادلات.

أما في دوري أبطال أوروبا، فقد فاز ريال مدريد ثلاث مرات، وتعادل الفريقان في مناسبتين، وحقق باريس سان جيرمان فوزًا واحدًا.

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان؟

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان هو يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية، باريس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان على beIN SPORTS PREMIUM 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - ريال مدريد الثلاثاء 15 فبراير 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 حديقة الأمراء



التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

من المتوقع أن يعتمد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو على التشكيل الآتي..

التشكيل | 4-3-3

كيلور نافاس

أشرف حكيمي - ماركينيوس - برينسيل كيمبيمبي - بيرنات

ماركو فيراتي - لياندرو باريديس - يوليان دراكسلر

ليونيل ميسي - كيليان مبابي - أنخيل دي ماريا

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلان مندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو