موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

من أجل الاقتراب خطوة أخرى من استعادة لقب الدوري الإسباني، يحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره أوساسونا، في لقاء ضمن الجولة 33 من "لا ليجا".

ريال مدريد حقق فوزًا غاليًا في صراع لقب الدوري الإسباني، بعد أن تمكن من الفوز على إشبيلية بنتيجة 3-2 في قمة الجولة 32 من "لا ليجا".

ويواصل ريال مدريد صدارته لترتيب فرق الدوري الإسباني، حيث يحمل في رصيده حاليًا 75 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

أما أوساسونا، فقد ضمن البقاء في الدوري الإسباني الموسم المقبل، وتبدو أمور جيدة قبل ست جولات على نهاية المسابقة، كما أنه بعيد عن المنافسة على مقاعد البطولات الأوروبية.

ويحتل أوساسونا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعد أن تمكن من حصد 44 نقطة، ويبتعد بفارق 11 نقطة عن المركز السادس المؤهل إلى تصفيات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا؟

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا هو يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022، بملعب "إل سادار" في مدينة بامبلونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أوساسونا - ريال مدريد الأربعاء 20 أبريل 2022،

21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 1 إل سادار

التشكيل المتوقع لريال مدريد

التشكيل: 4-3-3

تيبو كورتوا

ناتشو - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي

التشكيل المتوقع لأوساسونا

التشكيل | 4-4-2

سيرجيو هيريرا

ناتشو فيدال - أريداني هيرنانديز - دافيد جارسيا - كوتي

جون مونكايولا - لوكاس تورو - أويير سانخورخو - مانو سانشيز

شيمي أفيلا - أنتي بوديمير