موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، ديربي جديد يجمع بين ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد لحساب مباريات الجولة 35 من مباريات الدوري الإسباني.

ريال مدريد نجح في حسم الدوري قبل نهايته بأربع جولات، وسيدخل المباراة للاحتفال باللقب الثمين، وبمعنويات مرتفعة بعد الفوز الدرامي والمثير على مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ليلة تاريخية للميرينجي.

أما أتلتيكو مدريد يعاني من نزيف للنقاط في آخر مباراتين، سيعمل على إيقافه أمام الجار، والخروج بنقاط المباراة كاملة لتأكيد وجوده في المربع الذهبي والمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد؟

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد هو يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022، بملعب "واندا ميتروبوليتانو" في مدينة مدريد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أتلتيكو مدريد - ريال مدريد الأحد 8 مايو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 واندا ميتروبوليتانو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

التشكيل: 4-3-3

أندري لونين

مارسيلو - رافا مارين - فاييخو - لوكاس فاسكيز

داني سيبايوس - إدواردو كامافينجا - إيسكو

ماركو أسينسيو - ماريانو - رودريجو

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد

التشكيل | 4-3-3

يان أوبلاك

رينان لودي - سافيتش - خوسيه خيمينيز - ماركوس يورينتي

رودريجو دي باول - كوندوجبيا - كوكي

آنخيل كوريا - ماثيوس كونيا - أنطوان جريزمان