موعد مباراة ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد إيبار في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ملعب ألفريدو دي ستيفانو، مباراة هامة تجمع بين ريال مدريد، وإيبار ضمن مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد، يريد مواصلة ملاحقة أتلتيكو مدريد، وبرشلونة على صدارة الدوري، ليحافظ على آماله في تحقيق اللقب للعام الثاني على التوالي، كما يدخل المباراة بنية الاستعداد لمواجهة ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث من ترتيب الليجا برصيد 60 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني، وست نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

على الجانب الآخر يعاني إيبار بشكل كبير هذا الموسم، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق الملكي، تساعده في الهروب من مناطق الهبوط.

ويأتي إيبار في المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن ويسكا صاحب المركز الأخير.

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وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وإيبار، في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني؟

موعد مباراة ريال مدريد وإيبار، هو السبت 3 أبريل 2021، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث إذاعة مباريات الدوري الإسباني، عبر شاشتها وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة ريال مدريد وإيبار.

وإن لتم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - إيبار السبت 3 أبريل 2020،

16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN sports 1

beIN sports premium 1 ألفريدو دي ستيفانو

تشكيل ريال مدريد المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

كورتوا

فيرلاند ميندي – رافييل فاران – إيدير ميليتاو – ناتشو

لوكا مودريتش – كاسيميرو – إيسكو

فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – لوكاس فاسكيز

تشكيل إيبار المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

دميتروفيتش

أليخاندرو بوزو – أوليفيرا – أنايتز أربيا – رافا

ألفاريز – ديوب

براين جيل – داني جارسيا – كيفين رودريجيز

كيكي