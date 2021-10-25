موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا في الجولة 11 من الدوري الإسباني التي تقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل ا

يعود ريال مدريد إلى معقله سانتياجو بيرنابيو، وذلك حين يستضيف أوساسونا في المباراة التي تقام لحساب الجولة 11 من منافسات موسم 2021-2022 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يعود إلى ملعبه بعد أن نجح في تحقيق فوز ثمين على برشلونة في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني التي أقيمت على ملعب "كامب نو".

كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ستدخل المباراة وعينها على الفوز وحصد النقاط الثلاث، وذلك من أجل الاستمرار في سلسلة النتائج الجيدة التي يحققها الفريق الملكي مؤخرًا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، متخلفًا بفارق نقطة واحدة عن ريال سوسييداد المتصدر، لكن الملكي في رصيده مباراة مؤجلة.

أما أوساسونا، الذي يمر بسلسلة نتائج مميزة للغاية في الدوري الإسباني، حيث لم يخسر في آخر أربع مباريات محققًا ثلاثة انتصارات وتعادل، فيدخل المباراة وعينه على إحراج أحد كبار "الليجا".

ويحتل أوساسونا المركز السادس في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، ولذلك فإن الفوز على ريال مدريد سيمنحه دفعة معنوية كبيرة للغاية في الموسم الحالي من المسابقة.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا؟

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا هو الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - أوساسونا الأربعاء 27 أكتوبر 2021،

21:30 مصر، 22:30 السعودية

beIN Sports Premium 1 سانتياجو بيرنابيو

التشكيل المتوقع لأوساسونا

من المتوقع أن يعتمد المدرب جاجوبا أراساتي على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-1-4-1

سيرخيو هيريرا

ناتشو فيدال - أوناي جارسيا - دافيد جارسيا - كوتي

لوكاس تورو

روبرتو توريس - أويير سانخورخو - داركو براشاناك - روبن جارسيا

تشيمي أفيلا

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل الآتي: