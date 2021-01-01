موعد مباراة ريال مدريد وأتلانتا في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

.موعد مباراة ريال مدريد ضد أتالاتنا في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين

يستضيف أتالانتا فريق ريال مدريد في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ستكون هذه المواجهه هي الأولى بين الفريقين، حيث كانت المواجهه الوحيدة للفريق الإيطالي ضد فريق إسباني في بالمسابقات الأوروبية،

هي مباراته ضد فالنسيا في دور ال16 الموسم الماضي، والتي استطاع الفوز فيها على نظيره الإسباني بنتبجة 8-4.

أما البلانكو فقد فاز في أخر خمس مواجهات خارجية في دوري الأبطال أمام فرق إيطالية، ووصل ريال مدريد للأدوار الإقصائية للمرة 24 على التوالي، وهي أطول سلسلة في تاريخ البطولة.

وصل النادي الملكي كأول مجموعتة برصيد 10 نقاط من الفوز بثلاثة مباريات، وتعادل واحد، وهزيمة، وصعد أتالانتا كثاني المجموعة برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين فقط عن ليفربول أول المجموعة.

يذكر أن الفريق الإيطالي الوحيد الذي حافظ على شباكه نظيفة أمام ريال مدريد في البطولة الأقوي في أوروبا هو يوفنتوس في 2008 حيث فاز على النادي الملكي بهدفين دون رد.

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في هذا التقرير نستعرض لكم موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في بطولة دوري أبطال أوروبا

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا؟

موعد مباراة ريال مدريد أمام أتالانتا هو الأربعاء 24 فبراير 2021 ميلاديًا، الموافق 12 رجب 1442 هجريًا، على ملعب أتليتي أزوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتالانتا؟

ستُذاع مباراة أتالانتا ضد ريال مدريد في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد.

وسيكون لدى متابعي النسخة العربية من موقع جول إمكانية متابعة البث المباشر للمباراة، والذي سيبدأ قبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة أتالانتا - ريال مدريد أتليتي أزوري الأربعاء 24 فبراير 2021،

12 رجب 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

ما هو التشكيل المتوقع لريال مدريد؟

يعاني ريال مدريد من العديد من الإصابات تشمل بنزيما وهازارد وكارفاخال ومارسيلو وسيرخيو راموس وألفارو اودريوزولا وفالفيردي ورودريجو

ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان على التشكيل الأتي

التشكيل| 4-3-3

كورتوا

فيرلاند ميندي - ناتشو - فاران - لوكاس فاسكيز

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

أسينسيو - ماريانو دياز - فينسيوس جونيور

ما هو التشكيل المتوقع أتالانتا؟

يغيب عن أتالانتا هانز هاتيبور للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب جيان بييرو جاسبيريني المباراة بالتشكيل الآتي