موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد ليجانيس في الدوري الإسباني 2019-20

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد ليجانيس في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2019-20، والتي يستضيفها استاد سانتياجو بيرنابيو

أحمد جمال

يفتح استاد سانتياجو بيرنابيو أبوابه لاستضافة مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 2 ربيع الأول 1441 هجرياً، وذلك في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2019-20.

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قدم الملكي أداءً سيئاً في الجولة السابقة من الدوري والتي ألتقى فيها ريال مايوركا وهُزم بهدف دون رد بشكل أغضب جماهير الميرنجي بشكل كبير من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ولكن عاد بطل أوروبا من الأراضي التركية بثلاث نقاط كاملة ولم تكن متوقعة في لقاء ريال مدريد الأخير أمام جلطة سراي بالجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، ليمني جماهير الملكي أنفسهم بالعودة مرة أخرى للمسار الصحيح في مباريات الدوري الإسباني والإبتعاد عن النتائج السيئة.

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على الجانب الآخر فريق ليجانيس هو خير فريق يمكن أن يُعطي مدرب ولاعبي الميرنجي الثقة من جديد، حيث يتذيل الفريق جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط حققهما من تعادلين وسبعة هزائم، ويُعد الفريق من أسوأ خطوط الدفاع في اللاليجا، والأسوأ هجومياً، ولذا فستكون كارثة حقيقية على ريال مدريد إذا لم يُحقق الثلاث نقاط والأداء المطلوب.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد القادمة ضد ليجانيس في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2019-20.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس والقنوات الناقلة