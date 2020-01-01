موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، والمقرر لها على ملعب الميستايا، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد ريال مدريد لرحلة دائمًا ما تكون صعبة، عندما يسافر إلى فالنسيا ليلتقي مع الخفافيش على ملعب الميستايا، وذلك ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني.

النادي الملكي على الصعيد المحلي يعيش أفضل فتراته بعد أن انتصر في الكلاسيكو على برشلونة ثم سحق قادش بأربعة أهداف مع عودة إدين هازارد بكل قوته في الآونة الأخيرة.

فالنسيا على النقيض، حيث قام ببيع عدد كبير من نجومه وبات يعتمد على لاعبين شباب، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في النتائج جعله يحتل المرتبة الثالثة عشر برصيد 8 نقاط فقط.

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ووجبت الإشارة إلى أن الريال يحتل المركز الثاني برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ريال سوسييداد، مع وجود مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للميرينجي.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا؟

يلتقي ريال مدريد مع فالنسيا يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020، الموافق 22 ربيع الأول 1442، على ملعب ميستايا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني مباشرةً وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 3.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.