موعد مباراة ريال مدريد ضد فرانكفورت في السوبر الأوروبي 2022 والقنوات الناقلة
تجمع مباراة السوبر الأوروبي في كل عام بين الفائزين ببطولتي الأندية الأهم في أوروبا، دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
هذا العام سيواجه ريال مدريد بطل دوري الأبطال نظيره آينتراخت فرانكفورت الفائز ببطولة الدوري الأوروبي، وسوف يحاول الملكي تعويض خسارته اللقب في 2018 أمام أتلتيكو مدريد.
وكانت هذه المرة الأخيرة التي يفوز بها حامل لقب اليوربا ليج بلقب السوبر، إذ حقق ليفربول اللقب في 2019 ثم بايرن ميونخ في 2020 وتشيلسي العام الماضي وكلهم حققوا التشامبيونزليج.
اختيارات المحررين
يُنظر إلى كأس السوبر الأوروبي على أنها مباراة هدفها الاستمتاع ببداية موسم الأندية المحلية، ويقدم لك جول جميع التفاصيل عنها بما في ذلك الموعد والقنوات الناقلة وأكثر.
ما هي الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2022-2023؟
في هذا المقال
- ما هو موعد مباراة السوبر الأوروبي 2022؟
- ما هي القنوات الناقلة للسوبر الأوروبي 2022؟
- أين يقام كأس السوبر الأوروبي 2022؟
- ما الفرق الفائزة بكأس السوبر الأوروبي؟
ما هو موعد مباراة السوبر الأوروبي 2022؟
موعد مباراة السوبر الأوروبي هو يوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، وستقام المباراة بين ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت الفائزين بدوري أبطال أوروبا 2022 والدوري الأوروبي على التوالي.
فاز ريال مدريد بلقبه الرابع عشر في دوري أبطال أوروبا بعد انتصاره على ليفربول في النهائي 1-0، وسجل فينيسيوس جونيور الهدف الوحيد.
توج فرانكفورت بلقب الدوري الأوروبي بعد انتصاره على رينجرز في النهائي، وذلك بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة 1-1 بعد الوقت الإضافي.
ما هي القنوات الناقلة للسوبر الأوروبي 2022؟
تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة البطولات الأوروبية في الوطن العربي والشرق الأوسط، وستذاغ مباراة السوبر الأوروبي 2022 على beIN Sports 1 HD Premium.
يمكنك أيضًا متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفرانكفورت في السوبر الأوروبي، وذلك عبر موقع جول.
أين يقام كأس السوبر الأوروبي 2022؟
ملعب هلسنكي الأولمبي في هلسنكي عاصمة فنلندا هو الذي سيستضيف كأس السوبر الأوروبي 2022، حيث تم اختياره من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في اجتماعها في أمستردام يوم 2 مارس 2020 ليتفوق على ملعب أرينا كومبتاري في تيرانا بألبانيا والذي استضاف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.
وتبلغ سعة الملعب 36,200 متفرج أي أنّه أكبر من ملعب النسخة الماضية الذي لم تتجاوز سعته الـ 20 ألف متفرج.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
النتيجة
الملعب
|ريال مدريد - آينتراخت فرانكفورت
الأربعاء 10 أغسطس 2022،
beIN Sports 1 HD Premium
هلسنكي الأولمبي
ما الفرق الفائزة بكأس السوبر الأوروبي؟
حقق تشيلسي لقب السوبر الأوروبي 2021 بعد الفوز على فياريال بركلات الترجيح في مباراة انتهت في الـ90 دقيقة بالتعادل 1-1.
وتعد هذه المرة الأولى التي يحقق فيها تشيلسي لقب السوبر الأوروبي منذ 1998، إذ خسر آخر 3 مرات أمام أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ وليفربول.
ويبقى برشلونة وميلان الأكثر تتويجًا باللقب في تاريخ المسابقة، لكن ريال مدريد لديه فرصة للتساوي معهم حال حصد لقب نسخة 2022.
الفريق
البطولة
الوصافة
سنوات التتويج
سنوات الوصافة
برشلونة
5
4
1992, 1997, 2009, 2011, 2015
1979, 1982, 1989, 2006
ميلان
5
2
1989, 1990, 1994, 2003, 2007
1973, 1993
ريال مدريد
4
3
2002, 2014, 2016, 2017
1998, 2000, 2018
ليفربول
4
2
1977, 2001, 2005, 2019
1978, 1984
أتلتيكو مدريد
3
0
2010, 2012, 2018
-
تشيلسي
2
3
1998, 2021
2012, 2013, 2019
بايرن ميونخ
2
3
2013, 2020
1975, 1976, 2001
أياكس
2
1
1973, 1995
1987
أندرلخت
2
0
1976, 1978
-
فالنسيا
2
0
1980, 2004
-
يوفنتوس
2
0
1984, 1996
-
إشبيلية
1
5
2006
2007, 2014, 2015, 2016, 2020
بورتو
1
3
1987
2003, 2004, 2011
مانشستر يونايتد
1
3
1991
1999, 2008, 2017
دينامو كييف
1
1
1975
1986
نوتنجهام فورست
1
1
1979
1980
أستون فيلا
1
0
1982
-
ستيوا بوخارست
1
0
1983
-
أبردين
1
0
1986
-
ميتشلن
1
0
1988
-
بارما
1
0
1993
-
لاتسيو
1
0
1999
-
جلطة سراي
1
0
2000
-
زينيت بطرسبورج
1
0
2008
-
هامبورج
0
2
-
1977, 1983
أيندهوفن
0
1
-
1988
سامبدوريا
0
1
-
1990
النجم الأحمر
0
1
-
1991
فيردر بريمن
0
1
-
1992
آرسنال
0
1
-
1994
ريال سرقسطة
0
1
-
1995
باريس سان جيرمان
0
1
-
1996
بوروسيا دورتموند
0
1
-
1997
فينورد
0
1
-
2002
سيسكا موسكو
0
1
-
2005
شاختار دونيتسك
0
1
-
2009
إنتر
0
1
-
2010
فياريال
0
1
-
2021