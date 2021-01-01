موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة مثيرة بين ريال مدريد وتشيلسي، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-21.

تأهل الملكي كمتصدر للمجموعة الثانية في الدور الأول من دوري الأبطال، ثم تخطى أتالانتا في دور ال16، وذلك قبل أن يفوز على ليفربول في ربع النهائي.

أما نادي تشيلسي فكان متصدر المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا، ونجح في التأهل من دور ال16 على حساب نادي أتلتيكو مدريد، وذلك قبل أن يتخطى بورتو في ربع النهائي.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2020-21 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي؟

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي هو يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، الموافق 15 رمضان 1442 هجريًا بملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي؟

ستُذاع مباراة ريال مدريد وتشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد.

وسيكون لدى متابعي النسخة العربية من موقع جول إمكانية متابعة البث المباشر للمباراة، والذي سيبدأ قبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - تشيلسي الثلاثاء 27 أبريل 2021،

15 رمضان 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Premium 1 ألفريدو دي ستيفانو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

يُعاني ريال مدريد من غياب القائد سيرخيو راموس وفالفيردي لإصابة الأول بفيروس كورونا ولمخالطة الثاني لأحد المصابين، كما يغيب ميندي وفاسكيز للإصابة.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب زين الدين زيدان على التشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

ناتشو - إيدير ميليتاو - رافائيل فاران - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

التشكيل المتوقع لتشيلسي

من المتوقع أن يبدأ المدرب توماس توخيل بالتشكيل الآتي..

He was everywhere! 🤯 — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 25, 2021

التشكيل | 3-4-3

إدواردو ميندي

أنطونيو روديجر - تياجو سيلفا - سيزار آثبليكويتا

بن تشيلويل - جورجينيو - نجولو كانتي - ريس جيمس

ماسون ماونت - كاي هافيرتس - كريستيان بوليسيتش