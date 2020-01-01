موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني بعد تجاوز بوابة فالنسيا في نصف النهائي، أمام أتلتيكو مدريد وما هي القنوات الناقلة؟

لم يجد ريال مدريد صعوبة في عبور بوابة فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وانتصر عليه بثلاثية لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.

توني كروس أحرز هدفًا ماكرًا ورائعًا منح به التقدم للملكي، قبل أن يُنهي إيسكو على آمال الخفافيش بهدف ثانٍ قبل نهاية الشوط الأول ثم وضع مودريتش الهدف الثالث بروعة كبيرة، ليصعد بفريقه إلى نهائي البطولة.

وسيلتقي ريال مدريد مساء الأحد الموافق 12 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 17 جمادي الأول 1441 هجريًا، مع أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

كتيبة دييجو سيميوني عادت من بعيد وحققت الانتصار الثمين على برشلونة بعد تأخرها بهدفين، لينطلق الروخيبلانكوس إلى المباراة النهائية في ديربي مدريدي سيكون من أمتع ما يكون.

البطولة تُقام فعالياتها للمرة الأولى على الأراضي السعودية، وقد تغير نظامها ليصبح المشاركون 4 فرق بدلًا من بطل الدوري وبطل الكأس كما جرت العادة..

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد القادمة في النهائي وما هي القنوات الناقلة..

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موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - أتلتيكو مدريد الجوهرة المشعة الأحد 12 يناير 2020،

17 جمادي الأول 1441،

20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يُعاني ريال مدريد من غياب كريم بنزيما وجاريث بيل وإدين هازارد وماركو أسينسيو، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة أمام زين الدين زيدان.

ومن المتوقع أن يعتمد زيزو على طريقته المعتادة (4-3-3) حيث كورتوا في المرمى ومن أمامه ثنائية فاران وراموس مع ثلاثية منتصف الملعب بقيادة فالفيردي وهجوم يقوده مودريتش ويوفيتش.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رافايل فاران - داني كارفخال

فيديركو فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس

لوكاس مودريتش - إيسكو

لوكا يوفيتش

الغيابات والتشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد

لا يُعاني أتلتيكو مدريد من أي إصابات، وسيكون الفريق كامل العدد من أجل التتويج باللقب الغالي.

ومن المقرر أن يعتمد دييجو سيميوني على نفس طريقته الدفاعية المعتادة، فيحمي عرينه يان أوبلاك ومن أمامه سافيتش وفيرنانديز، ويقود ساؤول نصف الملعب وفي الأمام جواو فيليكس وألفارو موراتا.

التشكيل | 4-4-2

يان أوبلاك

كيران تريبير - ستيفان سافيتش - فيليبي - لودي

كوريا - توماس بارتي - هيكتور هيريرا - ساؤول

جواو فيليكس - ألفارو موراتا

