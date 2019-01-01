موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد سيلتا فيجو في الجولة الأولي من الدوري الإسباني 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على سيلتا فيجو على ملعب بالايدوس في إطار منافسات الجولة الأولي من الدوري الإسباني، وذلك يوم السبت 17 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 16 ذو الحجة 1440 هجرياً .

يخوض الميرنجي أولي مبارياته فى الدوري الإسباني ويدخل هذا اللقاء وهو قادم من خسارة من روما الإيطالي فى المباراة الودية استعدادً للموسم الكروي الجديد حيث انتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما ثم حسمها الذئاب عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، حيث خاض الملكي فترة أعداد قوية خاض من خلالها 7 مباريات ودية، وكانت امام بايرن ميونخ، آرسنال، أتلتيكو مدريد، توتنهام، فنربخشة، سالزبورج، ثم روما،

على الجانب الآخر، انهي سيلتا فيجو الموسم الماضي فى المركز الـ18 برصيد 41 نقطة ، بعد أن خاض الفريق 38 مباراة حقق الفوز في عشر مباريات وخسر فى 17 مباراة وتعادل في 11 مواجهة، وسيسعى الفريق الإسباني لتحقيق الفوز في هذا اللقاء وخطف الثلاث نقاط فى أولي مباراته امام الميرنجي

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موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة سيلتا فيجو - ريال مدريد ملعب بالايدوس السبت 17 أغسطس2019 ،

16 ذو الحجة 1440،

17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية خافيير ايسترادا فرنانديز beIN SPORTS HD 3



الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد سيفتقد ريال مدريد ماركو أسينسيو، بداعي الإصابة، بالإضافة إلى داني كارابخال بسبب تراكم البطاقات.

سيبدأ الفرنسي زين الدين زيدان بالتشكيل الأمثل له مع الفريق، وسيدفع بالحارس كيلور نافاس وفي قلب الدفاع كل من سيرجيو راموس ورافائيل فاران، وفي الأمام البلجيكي إدين هازارد وكريم بنزيمة

التشكيل | 4-3-3

كيلور نافاس

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافاييل فاران - ألفارو أودريوزولا

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إدين هازارد - كريم بنزيمة - لوكاس فاسكيز

الغيابات والتشكيل المتوقع لسيلتا فيجو

لن يغيب عن فريق سيلتا فيجو في هذا اللقاء أي لاعب بسبب للإصابة أو الإيقاف، وستكون كل الخيارات المتبقية متاحة أمام المدرب فران ايسكريبا لخوض هذه المواجهة الصعبة.

ومن المتوقع أن يدفع المدرب صاحب الـ54 عامًا بهوجو مالو وكابرال في قلب الدفاع، وسيعتمد على الدولي الإسباني ياجو إسباس لقيادة خط الهجوم .

التشكيل | 4-2-3-1

سيرخيو ألفاريز

دافيد خونكا - هوجو مايو - جوستافو كابرال - لوكاس أولازا

برايس مينديز - فران بلتران

سفيان بوفال - أوكاي يوكوسلو - إيمري مور