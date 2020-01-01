موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد ريال سوسيداد في كأس الملك

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد ريال سوسيداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2019-2020 وما هي القنوات الناقلة للقاء؟

يحل ريال سوسيداد ضيفًا ثقيلًا على ريال مدريد في مسابقة كأس ملك إسبانيا، حيث سيستضيف الملكي نظيره الباسكي على ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك يوم الخميس القادم 6 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 12 جمادي الآخرة 1441 هجريًا، في دور ربع النهائي من البطولة.

صعد المرينجي إلى تلك المرحلة عقب أن تغلب على ريال سرقسطة في ثمن النهائي بنتيجة عريضة برباعية نظيفة وسجل الأهداف كل من فاران، فاسكيز، فينيسيوس جونيور والفرنسي كريم بنزيما.

في المقابل، تأهل ريال سوسيداد إلى ربع النهائي بعد أن نجح في تجاوز عقبة أوساسونا بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي لُعبت على ملعب أنويتا، ويطمح الفريق لاستكمال المغامرة بقيادة الثنائي الموهوب إيزاك وأوديجارد.

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والآن نتعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد والقنوات الناقلة وأكثر.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد والقنوات الناقلة