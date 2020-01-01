موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني 2019-2020،القنوات الناقلة للقاء والتشكيل المتوقع للفريقين

يستعد ريال مدريد لاستقبال خصم شرس للغاية في الجولة 19 من الدوري الإسباني وهو فريق خيتافي وذلك يوم السبت 4 يناير 2019 ميلاديًا، الموافق 9 جمادي الأول 1441 هجريًا، في أولى لقاءات الملكي في العام الجديد بعد انقصاء العطلة الشتوية، وهي مباراة لن تكون سهلة أبدًا بكل تأكيد خاصًة وأنها ستقام خارج ملعبه.

يتواجد المرينجي في المركز الثاني بعد أن تعثر أمام أتلتيك بلباو وتعادل معه سلبيًا على ملعبه ووسط جمهوره، في مباراة عاند فيها الحظ الملكي بقوة بعد أن ارتطمت الكرة في العارضة والقائمين أكثر من مرة، ليترك برشلونة متصدرًا لجدول الترتيب بفارق نقطتين عنه.

في المقابل يتواجد خيتافي في المركز السادس برصيد 30 نقطة بعد أن تلقى الفريق الباسكي 4 هزائم فقط منذ بداية الموسم، ليجد نفسه في الصراع المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المُقبل والذي يبتعد عنه بفارق نقطتين فقط، والذي سيسعى للتأهل له بعد أن نجح مؤخرًا في التأهل لدور 32 من النسخة الحالية للدوري الأوروبي

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي والقنوات الناقلة لها.

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موعد مباراة خيتافي ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة حيتافي - ريال مدريد كوليسيوم ألفونسو بيريز السبت 4 يناير 2019،

9 جمادي الأول 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

استعاد ريال مدريد بعض المصابين قبل مواجهة خيتافي، حيث سيتواجد كل من فاسكيز، مارسيو في قائمة الفريق للقاء، ولكن في المقابل سيتواصل غياب كلا من إيدين هازارد وماركو أسينسيو.

لن تختلف تشكيلة المباراة عن تلك التي بدأ بها زيدان في الجولتين السابقتين، بتواجد كورتوا في حراسة المرمى، أمامه الرباعي كارباخال، راموس، فاران ومارسيلو وفي الوسط فالفيردي، كروس وكاسيميرو وفي المقدمة الثلاثي بيل، رودريجو وبنزيما.

💪⚽ Great to see @MarceloM12 and @Lucasvazquez91 completing the first session of the year with the rest of the lads at #RMCity! #HalaMadrid pic.twitter.com/9DvZM4KVNt — C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 1, 2020

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

رودريجو - كريم بنزيما - جاريث بيل

الغيابات والتشكيل المتوقع لخيتافي

سيغيب عن خيتافي بعض اللاعبين للإصابة وهُم ماركيل بيرجارا، كينيدي وندايي ولن يشارك أيضًا الثنائي دجيني وماتياس أوليفيرا، عدا ذلك لن يفتقد الفريق لأي غيابات أخرى.

سيعتمد المدرب خوسيه بوردالاس على طريقة لعب 4/4/2، بتواجد سوريا في حراسة المرمى وأمامه الرباعي نيوم، كابريرا، إتشيتا وسواريز، وفي خط الوسط الرباعي بورتيلو، ماكسيموفيتش، أرامباري وكوكوريلا وفي المقدمة الثنائي مولينا وماتا.

التشكيل | 4-4-2