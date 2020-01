موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستعد ريال مدريد لاستقبال خصم شرس للغاية في الجولة 19 من الدوري الإسباني وهو فريق خيتافي وذلك يوم السبت 4 يناير 2019 ميلاديًا، الموافق 9 جمادي الأول 1441 هجريًا، في أولى لقاءات الملكي في العام الجديد بعد انقصاء العطلة الشتوية، وهي مباراة لن تكون سهلة أبدًا بكل تأكيد خاصًة وأنها ستقام خارج ملعبه.

يتواجد المرينجي في المركز الثاني بعد أن تعثر أمام أتلتيك بلباو وتعادل معه سلبيًا على ملعبه ووسط جمهوره، في مباراة عاند فيها الحظ الملكي بقوة بعد أن ارتطمت الكرة في العارضة والقائمين أكثر من مرة، ليترك برشلونة متصدرًا لجدول الترتيب بفارق نقطتين عنه.

في المقابل يتواجد خيتافي في المركز السادس برصيد 30 نقطة بعد أن تلقى الفريق الباسكي 4 هزائم فقط منذ بداية الموسم، ليجد نفسه في الصراع المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المُقبل والذي يبتعد عنه بفارق نقطتين فقط، والذي سيسعى للتأهل له بعد أن نجح مؤخرًا في التأهل لدور 32 من النسخة الحالية للدوري الأوروبي

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي والقنوات الناقلة لها.

استعاد ريال مدريد بعض المصابين قبل مواجهة خيتافي، حيث سيتواجد كل من فاسكيز، مارسيو في قائمة الفريق للقاء، ولكن في المقابل سيتواصل غياب كلا من إيدين هازارد وماركو أسينسيو.

لن تختلف تشكيلة المباراة عن تلك التي بدأ بها زيدان في الجولتين السابقتين، بتواجد كورتوا في حراسة المرمى، أمامه الرباعي كارباخال، راموس، فاران ومارسيلو وفي الوسط فالفيردي، كروس وكاسيميرو وفي المقدمة الثلاثي بيل، رودريجو وبنزيما.

💪⚽ Great to see @MarceloM12 and @Lucasvazquez91 completing the first session of the year with the rest of the lads at #RMCity! #HalaMadrid pic.twitter.com/9DvZM4KVNt