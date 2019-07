موعد مباراة ريال مدريد ضد توتنهام، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يستضيف ملعب آليانز أرينا بألمانيا مباراة قوية تجمع بين ريال مدريد وتوتنهام يوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 27 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في النسخة السادسة من بطولة كأس أودي الودية استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019-20.

تلقى الميرينجي خسارة كبيرة على يد فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة (7-3)، ضمن منافسات بطولة الكأس الودية للأبطال، وخاض الملكي قبل لقاء الأتلتلي مبارتين وديتين في نفس البطولة، الأولى كانت أمام بايرن ميونخ الألماني وتلقوا خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم حقق ريال مدريد فوز صعب بركلات الترجيح في المواجهة الثانية على حساب فريق أرسنال، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل إيجابي بهدفين لكل منهما.

سيفتقد ريال مدريد الإسباني ماركو أسينسيو بسب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام توتنهام، وستكون جميع العناصر المتبقية جاهزة أمام المدرب زين الدين زيدان.

سيبدأ المدرب الفرنسي بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بسيرخيو راموس بجانب فاران، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، وسيقود هجوم الملكي كريم بنزيما بجانب لوكاس فاكسيز وإدين هازارد.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - دانيل كاربخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إدين هازارد - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز

لن يفتقد توتنهام أي لاعب بسبب الإصابة قبل مواجهة ريال مدريد في بطولة كأس أودي الودية، وسيكون على المدرب ماوريسيو بوتشينيو اختيار التشكيل الأمثل لهذا اللقاء.

