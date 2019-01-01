موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد رضوان | تويتر

يفتح استاد حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس أبوابه لاستضافة قمة من العيار الثقيل بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2019-20، وذلك يوم الأربعاء القادم 18 سبتمبر 2019 ميلاديًا الموافق 19 محرم 1441 هجريًا.

يعاني الملكي من تخبط كبير منذ الموسم الماضي الذي سبقه رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق، وهو ما أثر على الفريق بشدة وتسبب في خروجه من الموسم دون الحصول على أي بطولة، واستمر هذا التخبط مع بداية الموسم الحالي لكن الميرينجي وجد الطريق الصحيح في مباراته الأخيرة في الدوري الإسباني، وحقق فوزًا على ليفانتي وضعه في المركز الثاني خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.

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يسير باريس سان جيرمان بخطى ثابتة في الدوري الفرنسي حتى الآن، فمنذ بدايته لم يخسر إلا مباراة واحدة كانت ضد رين في الجولة الثانية من الليج 1، لكنها لم تؤثر عليه كثيرًا حيث يواصل اعتلاء الصدارة برصيد 12 نقطة، متفوقًا على الأحمر والأسود بنقطتين.

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موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة باريس سان جيرمان - ريال مدريد حديقة الأمراء الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ستيفان كلوسنير beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يعاني الملكي من كثرة الغيابات، حيث تضم قائمة المصابين الدولي الإسباني ماركو أسينسيو ولوكا مودريتش، والبرازيلى مارسيلو، وإيسكو، وفيديريكو فالفيردى بسبب الإصابة، بالإضافة إلى الثنائي سيرجيو راموس، وناتشو وذلك بسبب الإيقاف بعد حصول كلً منهم على البطاقة الصفراء الثانية في لقاء أياكس الموسم الماضي.

سيبدأ زين الدين زيدان في ظل الغيابات التي ضربت الفريق، وسيدفع بالمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو بديلًا لراموس، وبفاران في قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني كروس، كاسيميرو، رودريجيز، وسيقود هجوم الفريق المكلي الثلاثي جاريث بيل وكريم بنزيما وإيدين هازارد.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - إيدر ميليتاو - رافائيل فاران - داني كارفاخال

توني كروس - كاسيميرو - خيمس رودريجيز

إيدين هازارد - كريم بنزيما - جاريث بيل

الغيابات والتشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

يفتقد "إلبي إس جي" الدولي البرازيلي نيمار بداعي الإيقاف المفروض عليه من قبل اليويفا بالإيقاف لمدة 3 مباريات، بالإضافة للفرنسي الدولي كيليان مبابي، لعدم تعافيه من الإصابة، وعبدو ديالو والمهاجم الأورجوياني إدينسون كافاني، أيضًا بداعي الإصابة

🔜✊👀 تدريبات فردية للفتى الذهبي @KMbappe pic.twitter.com/oCYjWiH1G6 — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) September 16, 2019

سيعتمد المدرب توماس توخيل لوبيزعلى نفس الطريقة التي يعتمد عليها مع الفريق منذ انطلاق الموسم الحالي، وسيكون تياجو سيلفا وخوان بيرنات في مركز قلب الدفاع، بينما سيقود هجوم الفريق في هذا اللقاء الثنائي إيريك ماكسيم تشوبو، بديلًا لكافاني

التشكيل | 4-2-3-1

كيلور نافاس

لايفن كورزاوا - تياجو سيلفا - خوان بيرنات - كولين داجبا

إدريسا جاي - ماركو فيراتي

بابلو سارابيا - ماورو إيكاردي - أنخل دي ماريا