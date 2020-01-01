موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد قادش في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد المقبلة والتي ستكون أمام قادش على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، والقنوات الناقلة..

يستعد ريال مدريد لاستقبال الصاعد حديثًا إلى الليجا، قادش، وذلك لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، في مباراة من المقرر إقامتها على ملعب سانتياجو برنابيو.

النادي الملكي بدأ موسمه بصورة مميزة رغم التعثر في الجولة الثانية أمام ريال سوسييداد بالتعادل السلبي، لكن أتى بعد ذلك ثلاثة انتصارات متتالية آخرها أمام ليفانتي خارج الديار.

في الوقت نفسه فإن قادش قياسًا بكونه أحد الوافدين الجدد إلى الليجا، فإنه حظيّ ببداية جيدة حقًا، حيث حقق 6 نقاط من أول 4 مباريات، ليحتل بذلك المركز العاشر.

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ووجبت الإشارة إلى أن استضافة ملعب سانتياجو برنابيو للمباراة لا تزال مجهولة، إلا أن أغلب الظن أن معقل الميرينجي سيكون جاهزًا أخيرًا ليستقبل أول مباراة منذ خضوعه لبعض التحديثات منذ شهر مارس الماضي.

كرة القدم للأندية ستتوقف بدايةً من 5 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر لإفساح المجال للمنتخبات والمباريات الدولية للعودة، وسيدخل الملكي فترة التوقف وهو متصدر لترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.

في هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وقادش وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة ريال مدريد وقادش؟

يلتقي ريال مدريد مع قادش مساء الأحد 18 أكتوبر 2020، الموافق 1 ربيع الأول 1442 هجريًا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وقادش؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني مباشرةً وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 3.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد قادش كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.