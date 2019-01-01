موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني مع ريال سوسيداد..

عمر خليل

حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا وهامًا على مضيفه إيبار بأربعة أهداف نظيفة، في مباراة أُقيمت بينهما على ملعب بلدية إيبورا وذلك في إطار الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإسباني.

أهمية الفوز تأتي بسبب التعادل السلبي الذي تعادله ريال مدريد الأسبوع الماضي أمام ريال بيتيس على ملعب سانتياجو برنابيو، والذي جعل الصحافة تفترض أن منصب زين الدين زيدان قد يكون على المحك.

أيضًا، ضمن ريال مدريد أن يدخل إلى التوقف الدولي لمدة أسبوعين وهو يتقاسم صدارة الليجا مع ريال سوسيداد وبرشلونة إن انتصر الأخير في مباراته أمام سيلتا فيجو، وهذا ضروري لإرضاء الجمهور الملكي في إطار الحلم بإعادة الليجا لخزائن النادي الملكي.

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ولكن بعد انتهاء التوقف الدولي، سيستضيف ريال مدريد على ملعبه، خصمًا صعبًا، عندما يُلاقي ريال سوسيداد يوم 23 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 27 ربيع الأول 1441 هجريًا، في إطار الجولة الرابعة عشر من الليجا.

لنتعرف الآن في هذا الموضوع على موعد المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد والقنوات الناقلة

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